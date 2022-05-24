السفير المصري في الخرطوم يلتقي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:28 مساءً - التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الشقيقة، حيث استعرض الطرفان تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، حيث عبر المسئول السوداني عن التقدير للتأثير الإيجابي لتلك المشروعات معرباً عن التطلع للمضي قدماً في المزيد منها في كافة المجالات.

كما استعرض الجانبان الجهود الحالية لتحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف في السودان في إطار المبادرات والجهود المحلية والدولية في هذا الشأن، وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي على الثقة التي يوليها للجهود المصرية، مشيداً بحرص مصر على التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السودانية يؤدي إلى المزيد من الاستقرار والتنمية في البلاد، أخذاً في الاعتبار الارتباط الكبير بين البلدين ووحدة المسار والمصير لشعبيّ وادي النيل.