أكاديمية ناصر العسكرية العليا تستقبل وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:28 مساءً - إستقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وفداً لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا ، وعُقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الإفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية .

وتتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هى من أولى إهتمامات الدولة المصرية ، وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الإستثمار فى البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية .

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية وإستعرضت العلاقات التجارية والإقتصادية التى تربط مصر والبلدان الإفريقية والتى منها المشروعات الزراعية والمائية والتجمعات الإقتصادية .

وألقى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن تلك الزيارات تعمل على زيادة وتقوية أواصر الود والإخاء المتبادل بين أبناء الدول الإفريقية .