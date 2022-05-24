هيئة الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفدًا من رئاسة مجلس الوزراء

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:28 مساءً - هيئة الرعاية الصحية: 5منشآت صحية تابعة للهيئة بالأقصر شملتها الزيارة

هيئة الرعاية الصحية: وفد مجلس الوزراء للمشروعات القومية يشيد بمستوى التجهيزات الفندقية بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر

أشاد وفد مجلس الوزراء، بمستوى الغرف والأجنحة الفندقية داخل مستشفى الكرنك الدولي بمحافظة الأقصر، والتي تأتي ضمن حزمة الخدمات المتكاملة التي قامت هيئة الرعاية الصحية بتطويرها وتجهيزها وفق أعلى معايير الجودة العالمية ، وذلك في إطار دعم وتعزيز مبادرة السياحة العلاجية للهيئة تحت شعار نرعاك في مصر.

جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية لوفد من رئاسة مجلس الوزراء، استمرت على مدار يومين متتاليين بمحافظة الأقصر، تفقد خلالها الوفد عدد من المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تطبيق نظم الميكنة، وتطبيقات التأمين الصحي الشامل الإلكترونية على أرض الواقع، إضافة إلى الوقوف على كافة التحديات والإطلاع على كافة الحلول المقترحة بما يضمن استمرارية جودة وكفاءة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، شملت الزيارة تفقد 5 منشآت تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، وهم مركز طب أسرة منشأة العماري، وحدة صحة أسرة الشيخ موسى، مركز طب أسرة القرنة، مستشفى الكرنك الدولي، و مجمع الأقصر الطبي الدولي .

وتابعت الهيئة، تعرف الوفد خلال زيارته على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمجمع الأقصر الطبي الدولي، وتفقدوا العيادات المختلفة بوحدات ومراكز طب الأسرة التي تقدم خدمات الرعاية الأولية، ومنها غرف الملفات والصيدلية والمعمل والأشعة، وعيادات الأسنان، طب الأسرة، كما استطلعوا آراء العاملين و الفريق الطبي عن التطبيقات المميكنة، واطلعوا على آليات عمل الإحالة من العيادات إلى المعمل أو الأشعة أو الإحالة إلى المستشفى التخصصى للحصول على الخدمات الطبية ذات المستوى الأعلى .

فيما أثنى الوفد على خدمة lab to lab، وهي التي تتيح أخذ العينات المعملية والتحاليل الطبية بكافة مستوياتها للمنتفعين داخل المعامل التابعة لمنشآت الهيئة، بما يضمن توفير الوقت والمجهود على المنتفعين من الانتقال معمل إلى آخر، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ودون تحميل المواطن أي أعباء مالية، فيما استطلع الوفد آراء المواطنين على أرض الواقع سواء مستويات جودة الخدمة الطبية المقدمة له، أو آليات الحجز عبر الكول سنتر لتنظيم مواعيد تلقي الخدمة الطبية.

واختتم الوفد زيارته بالتوجه لفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وشمل وفد وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، كل من الدكتور محمد القيسوني، المهندس محمد سالم ، المهندسة ماريان نبيل، أعضاء المكتب الفني بوحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، وكان في استقبالهم ومرافقيهم خلال الزيارة الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.