السفير المصري لدى مدغشقر يلتقي كلاً من وزير الخارجية والأمين العام لرئاسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:28 مساءً - استقبل وزير خارجية مدغشقر RANDRIAMANDRATO Richard السفير أسامة سعيد خليل، سفير جمهورية مصر العربية لدى مدغشقر، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وزيادة الاستثمارات المصرية في مدغشقر.

من جانب أخر، استقبلت الأمين العام لرئاسة الجمهورية Esperance Pelandroy السفير المصري، حيث قدّم لها التهنئة على توليها مهام منصبها. كما قدمت الأمين العام الشكر لمصر على الدعم الذي قدمته لمدغشقر لمواجهة موجة العواصف التي ضربتها منذ عدة أشهر والدعم لمواجهة جائحة كورونا.

ومن جانبه، استعرض السفير المصري استعدادات مصر لاستضافة قمة COP 27 التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، حيث أوضح أن رئاسة مصر للقمة واستضافتها هي فرصة لأفريقيا للتحدث بصوت واحد وبقوة حول خطورة التأخر في اتخاذ اجراءات لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض، كما تمثل فرصة لأفريقيا وكافة الدول النامية لدعم مبادراتها في مجالات المياه والزراعة.