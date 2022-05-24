حياة كريمة.. مبادرة ملهمة لدول إفريقيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واصل صدى نجاح مبادرة حياة كريمة تجاوز حدود الدولة المصرية، ليصل إلى المنظمات الدولية والدول الإفريقية الراغبة فى تنفيذ المبادرة على أراضيها لتوفير حياة كريمة لمواطنيها.





ويتناول الفيديوجراف التالى "حياة كريمة" باعتبارها مبادرة ملهمة لدول إفريقيا:-

محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، شارك مؤخرا فى جلسة حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الإفريقية، والتى عقدت فى مدينة كيسومو الكينية.

وقالت رئيسة مكتب منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية فى غرب إفريقيا، إن ما تقوم به الحكومة المصرية فى مبادرة "حياة كريمة" جهد غير مسبوق على صعيد عملية التنمية بالقارة الإفريقية.

وأعربت عن تطلعها لتبنى تنفيذ المبادرة على الصعيد الإفريقى قائلة: "حياة كريمة لا يجب أن تكون مصرية فقط ولا بد أن تمتد لباقى الدول الإفريقية وبنفس الأسلوب والمنهج".

"حياة كريمة"، مبادرة متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عام 2019، وتهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص.