جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، ولطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى

القاهرة 34 20

الإسكندرية 28 18

وادي النطرون 33 18

طنطا 33 19

شبين الكوم 34 20

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 16

السلوم 27 17

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 26 18

الزقازيق 34 20

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 34 20

نخل 32 13

نويبع 34 23

طابا 32 19

كاترين 27 12

الطور 32 24

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 21

بني سويف 35 20

المنيا 36 20

أسيوط 36 20

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 39 23

أسوان 38 24

إدفو 39 25

أبوسمبل 37 25

الوادى الجديد 38 23

الشلاتين 35 26

أبو رماد 34 25

حلايب 33 28

رأس حدربة 31 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظواهر جوية ودرجات حرارة.. حالة الطقس غدا الأربعاء (بيان) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.