أكاديمية ناصر العسكرية تستقبل وفدا من الشخصيات الإعلامية بإفريقيا

جدة - نرمين السيد - استقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدا من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا، وعقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الإفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية.





وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أن علاقات التعاون مع جميع دول القارة من أولى اهتمامات الدولة المصرية، وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الإستثمار فى البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية. كما تطرقت الجلسة إلى التحديات التى تواجه القارة الإفريقية واستعرضت العلاقات التجارية والاقتصادية التى تربط مصر والبلدان الإفريقية والتى منها المشروعات الزراعية والمائية والتجمعات الاقتصادية. وألقى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تلك الزيارات تعمل على زيادة وتقوية أواصر الود والإخاء المتبادل بين أبناء الدول الإفريقية.

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