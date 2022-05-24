وزير الاتصالات ومحافظ الفيوم يدشنان الشبكة القومية لخدمات ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية.

تستهدف الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، التى يتم تدشينها بمحافظة الفيوم كأول محافظة على مستوى الجمهورية، توفير منصة إلكترونية لتسجيل بيانات ذوى الإعاقة لتوفير وظائف لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، إضافة لتوفير الدورات التدريبية لهم تبعا لظروفهم الحياتية، فى إطار تكاتف جهود الدولة، واهتمام وزارة الاتصالات بذوى الإعاقة.

كما تعمل الشبكة على الذكاء الاصطناعى، من خلال ما تم تسجيله من بيانات لكل شخص من الأشخاص ذوى الإعاقة على منصة الشبكة، من خلال الموقع www.npd_ Egypt.net.

وأكد وزير الاتصالات، أن الدولة المصرية تضع نصب عينيها الاهتمام بذوى الإعاقة، وتوفير الخدمات الملائمة لهم من خلال المنصات الإلكترونية التى تعدها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تيسيرا على تلك الفئة المهمة من المجتمع، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاستغلال الأمثل لذوى الإعاقة، وتوفير الدورات التدريبية لهم للاعتماد على أنفسهم فى ممارسة شؤونهم الحياتية، وحصولهم على فرص العمل المناسبة، لافتا إلى أن مركز الإبداع والتطوير للتكنولوجيات المساعدة يدعم الشركات التى تنتج برامج تدريبية لذوى الإعاقة، "بصرية وسمعية وحركية وتخاطبية وذهنية".

وأضاف، أن الدولة تدعم الشركات الناشئة، لمساعدة الشباب الجادين لريادة الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات، والتعامل من خلال الرقمنة الحديثة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك الإجراءات، كما تعمل وزارة الاتصالات بمضاعفة عدد أبراج المحمول خلال عام 2022 قياسا بعام 2020، لتحسين مستوى الخدمة واستخدام خاصية الأطياف الترددية بشبكات المحمول بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح وزير الاتصالات، ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن بالقرى خلال مرحلتها الأولى، بداية من مشروعات البنية التحتية بتنفيذ مشروعات لتكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، إضافة لمحور تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، منها 109 مكاتب بالفيوم، بتطويرها شكليا ونوعيا، ورفع كفاءة شبكات الانترنت، بإقامة 500 برج محمول بقرى الفيوم خلال المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وكشف وزير الاتصالات، أن الوزارة تعمل على مد خطوط الألياف الضوئية للمدارس ومنازل المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتا إلى أنه تم توصيل الخدمات لعدد 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية حتى عام 2018، وتعمل الوزارة على تحسين الخدمة من خلال مشروعات المبادرة الرئاسية.

ومن جهته، أوضح محافظ الفيوم، بأن المحافظة لا تدخر جهدا فى الوقوف بجانب ذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل على استثمار طاقاتهم وقدراتهم بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وظروفهم المعيشية، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالفيوم تعمل جاهدة للانتهاء من الأعمال الإنشائية لنادى متحدى الإعاقة بمنطقة هوارة التابعة لمركز الفيوم، بالتنسيق مع إحدى شركات الاستثمار الرياضى.

وأشاد محافظ الفيوم، بالمنصة التى أعدتها وزارة الاتصالات لذوى الاحتياجات الخاصة، ممثلة فى الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والتضامن الاجتماعى، والجهات ذات الصلة.

وخلال تدشين الشبكة تم عرض فيلم تسجيلى يتضمن الخدمات التى تقدمها الشبكة وخصائصها، كما تم توقيع بروتوكول تعاون على هامش فعاليات التدشين بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات، لتوفير التدريب اللازم وتوفير فرص العمل لذوى الإعاقة.