منظومة الشكاوى تستجيب لطلبين بجراحات نادرة لطفلين

جدة - نرمين السيد -

وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تحرص على الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، بالسرعة والجدية المطلوبة للعمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى والاستغاثات التى تثبت صحتها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، خصوصا ما يتعلق منها بالحالات المرضية والجوانب الإنسانية، والتى تتطلب التعاون وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية.

وفى هذا الإطار، أشار مدير المنظومة إلى مواصلة التنسيق مع قيادات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات المصرية، لسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وتحقيق أفضل وأسرع استجابات ممكنة.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعى نماذج لبعض الاستجابات التى تمت خلال الفترة الماضية على الشكاوى التى تلقتها المنظومة، مشيرا فى هذا الصدد إلى تلقى المنظومة شكوى مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، يعانى نجله، البالغ من العمر يومًا واحدًا، من عدم تكوين العضو الذكرى نتيجة عيب خلقى بالجهازين البولى والتناسلى، ووجود المثانة البولية خارج تجويف الحوض، بالإضافة إلى وجود فتق إربى مباشر على الجانبين، موضحًا أنه محجوز بوحدة الحضانات بإحدى المستشفيات الخاصة غير المتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، طالبا نقله لأحد المستشفيات المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة له على نفقة الدولة.

وأوضح أنه من خلال التنسيق مع الدكتورة منى الغمراوى، مدير عام مستشفى أبو الريش، المنيرة التابعة لجامعة القاهرة، وهيئة الإسعاف، تم نقل الرضيع بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، حيث قامت لجنة طبية مُشكلة من استشارى جراحات الأطفال والتجميل بمناظرته، وبعد الانتهاء من كل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، أقرت اللجنة بضرورة خضوعه لتدخلات جراحية لمعالجة العيوب الخلقية الكائنة بالجهازين البولى والتناسلى، كما تقرر حجز الطفل لتنفيذ خطة علاجية مُعدة على عدة مراحل، تضمنت إجراء جراحة لمعالجة الفتق الأربى المباشر على الجهتين، وإدخال المثانة بتجويف الحوض، ثم يتم عقب ذلك إجراء تدخل جراحى دقيق لتيسير تكوين العضو الذكرى بفتحة التبول.

وفى الوقت نفسه، تم التنسيق مع الدكتورة هبة عاطف، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الجيزة، لإصدار خطاب تبادل خدمات موجه إلى جامعة القاهرة لتتحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى جميع نفقات العلاج بمراحله الثلاث، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم حتى استقرت الحالة الصحية له.

كما نوّه مدير المنظومة إلى تلقى شكوى أخرى من مواطن يقيم بمحافظة أسيوط، تعانى ابنته البالغة من العمر 8 أشهر، من عيب خلقى نادر بالعينين فى صورة التصاقات بجفون العينين مع ضمور بالعين اليمنى واعتلال خلقى بالعين اليسرى، طالبا عرضها على استشاريين متخصصين وعلاجها على نفقة الدولة.

وأوضح أنه عقب التنسيق مع الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور إيهاب فوزى، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسيوط، وفرت هيئة الإسعاف سيارة مجهزة لنقل الطفلة وتم استقبالها بمستشفى كلية الطب بالجامعة، حيث قامت لجنة طبية مُشكلة من استشارى الرمد، والأطفال، وجراحة المخ والأعصاب بفحصها، وبعد إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تقرر خضوعها لجراحة تجميلية لتخليق جفون العين، وتم اجراء الجراحة بالعين اليسرى، مع حجزها بوحدة الرعاية المركزة (أطفال) ما بعد الجراحة، ووضعها على بروتوكول علاجي مناسب لحين تماثلها للشفاء مع متابعة حركة الجفون ووظيفة العين بدقة.

وفى السياق ذاته، تم التنسيق مع الدكتور أيمن منصور، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة أسيوط، للانتهاء من الإجراءات المتبعة لتحمل الهيئة جميع نفقات علاج الطفلة بمختلف المراحل مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لها، على أن تستمر متابعتها بقسم جراحة العيون بمستشفى كلية الطب بجامعة أسيوط.

كما تلقت منظومة الشكاوى الموحدة شكوى المواطنة المقيمة بمحافظة الجيزة، التى تعانى والدتها وهى بالعقد السابع من عمرها من ورم سرطانى بالرحم، وتحتاج للخضوع لقرابة 30 جلسة علاج إشعاعى ثلاثى الأبعاد على منطقة الحوض، ولكن نظرًا لزيادة وزنها البالغ نحو 165 كجم، وعدم قدرتها على الحركة، خصوصا أنها قعيدة على كرسى متحرك، لم تتمكن من البدء فى تلقى الجلسات المقررة لها بأى مستشفى كائن بمحيط إقامتها، ملتمسة سرعة التنسيق للبدء فى مراحل العلاج المقررة لوالدتها حرصًا على حياتها.

وقال الدكتور طارق الرفاعى بالتنسيق مع اللواء أشرف الوكيل، مدير مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة الإسماعيلية، وهيئة الإسعاف المصرية، تم نقل الحالة لمركز القوات المسلحة لعلاج الأورام بمحافظة الإسماعيلية وبعد عرضها على استشارى الأورام بالمركز، تم تحديد مواعيد جلسات العلاج الإشعاعى المقررة لها، وباستمرار التنسيق مع هيئة الإسعاف تم نقل الحالة من محل إقامتها بمحافظة الجيزة إلى مقر المركز بمحافظة الإسماعيلية وإعادتها لمسكنها مرة أخرى حتى تم الانتهاء من خضوعها لقرابة 20 جلسة علاج إشعاعى ثلاثى الأبعاد على مدار 37 يومًا، على أن يستمر التنسيق لحين الانتهاء من كل الجلسات العلاجية المقررة لها.