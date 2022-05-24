كل ما تريد معرفته عن التقديم لأولى ابتدائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يوم 1 يونيو المقبل، وحتى 30 من نفس الشهر، باب التقدم الإلكترونى للالتحاق بالصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية الحكومية، للعام الدراسى الجديد 2022/2023.





كما يتم فتح باب الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات (التجريبية). وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد استثناءات فيما يتعلق بمواعيد التقديم، أو شروط السن، وأن سن الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائى فى 1 أكتوبر 2022، يبدأ من 6 سنوات، أما سن التقدم للمستوى الأول من رياض الأطفال فيبدأ من 5 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم، مشيرة إلى قبول جميع الطلاب الذين ينطبق عليهم شروط السن على مراحل وفق كل عام.

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