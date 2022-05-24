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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699758/أسماء-سعد-الجمال-لـ-وزير-التنمية-المحلية-قرى-الصف-محرومة-من-البنية-الأساسية

أكدت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، أن جميع قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة محرومة من وجود بنية أساسية أدامية، لافتة إلى أنتشار القمامة فى كل القري.

دوت الخليج

أسماء سعد الجمال لـ وزير التنمية المحلية: قرى الصف محرومة من البنية الأساسية

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

وقالت أسماء سعد الجمال، أن أهالي جميع قرى مركز الصف بالجيزة، يعانون من انتشار القمامة، وذلك لعدم وجود صناديق قمامة فى اي قرية من قري المركز، أو شركات النظافة، مما كان له تأثير سلبي على مصارف المياه، حيث اضطر الاهالي لالقاء القمامة بالمصارف الزراعية ومخرات السيول، مما أدي الي انسداد تلك المصارف بصفة مستمرة.

وأشارت الجمال إلى ما حدث باحدي قري المركز من انسداد الترعة بسب تراكم القمامة والمخلفات، حيث قامت الاجهزة المعنية بغلق القرية وغلق الترعة وتطهيرها، موضحة أنها تعتبر المصدر الرئيسي للبقعة الزراعية فى جميع قرى المركز.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق مع مديريات الري لإزالة التعديات الموجوة على مجاري الترع والمصارف الزراعية، والمخلفات على الترع، فضلا عن تفعيل التحميع السكني للقمامة نظير رسوم ، ورفع توعية المواطنين من خلال تفعيل دور الرائدات الريفيات.