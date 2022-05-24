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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699749/بنك-المصرف-المتحد-يقدم-قرض-بمليون-ألا-ربع-وبدون-ضامن

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير قرض بمليون ألا ربع وبدون ضمان، مما جعل الكثيرون يبحثون عن قرض بنك المصرف المتحد والأوراق المطلوبة للحصول عليه، لاسيما أن تمويل بنك المصرف المتحد يناسب ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن التمويل الشخصي من المصرف المتحد.

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