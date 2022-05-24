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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699746/النائب-أشرف-الشبراوى-يهاجم-محافظة-الدقهلية-فى-وجود-الوزيرنعانى-من-إهدار-المال-العام-والإهمال

تم صرف 28مليون جنية لتطوير مقر الحزب الوطنى فى وقت تدعوا الدولة للترشيد

فتح النائب أشرف الشبراوى عضو مجلس النواب، النار على محافظة الدقهلية، مؤكدة على أنها تعانى من إهدار للمال العام، وإهمال شديد، حيث أنه فى الوقت الذى تدعوا الدولة لترشيد الإنفاق والاستهلاك تقوم المحافظة بصرف نحو 28مليون جنية على مبنى الحزب الوطنى المنحل أو استراحة الوالدة باشا فى وقت تحتاج المحافظة لأعمال تطوير لرصف الطرق ومواجهة القمامة ليست فى المنصورة فقط ولكن بكل المراكز.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النوب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي.

ولفت إلى أنه أعمال التطوير ليست جعل شوارع المنصورة مزدحمة بمحلات الفول والكشرى، مؤكدا على أن محافظة الدقهلية ليست مدينة المنصورة فقط ولكن توجد العديد من المراكز التى تحتاج للإهتمام ومواجهة صور التقصير التى تنتشر بكافة أنحاء المحافظة.

وركز النائب عبد النعيم حامد، على الاهتمام بطرق حلوان والتبين والمعصرة، وسرعة توفير الاعتماد المالى اللازم لتطوير الطرق الداخلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة والتيسير على المواطنين.

النائب أشرف الشبراوى يهاجم محافظة الدقهلية فى وجود الوزير«نعانى من إهدار المال العام والإهمال»

بعدها طالب، النائب نافع عبد الهادى، إجراء تعديل تشريعى لمنح الوزير مزيد من السلطات لمحاسبة المحافظين المقصرين فى أداء عملهم والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون والتخاذل فى القيام بالدور المنوط به ومنح الوزير مزيد من الصلاحيات.

وصرحت النائبة منى عمر، بأن الوزارة يجب أن تتحرك وفقا للزيادة السكانية من خلال تحسين مستوى الخدمات وسرعة تحسين منظومة الطرق بالشكل المطلوب على أن يكون هناك تنسيق متواصل ومستمر ما بين الجهات المختلفة والتنمية المحلية لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن ثم تحسين مستوى الخدمة.