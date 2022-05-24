النائبة إيلاريا سمير بجلسة وزير التنمية المحلية الرقابية: هناك خلل في منظومة القمامة ولابد من وجود خطة واضحة..فيديو

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /699745/النائبة-إيلاريا-سمير-بجلسة-وزير-التنمية-المحلية-الرقابية-هناك-خلل-في-منظومة-القمامة-ولابد-من-وجود-خطة-واضحةفيديو

أكدت النائبة ايلاريا سمير، عضو مجلس النواب، علي ضرورة وجود حل لمشكلة القمامة، لأنه في ظل زيادة الكثافة السكانية وعدم وجود لدي المواطنين بالتعامل مع هذه المشكلة، ستتفاقم أزمة القمامة.

دوت الخليج

النائبة إيلاريا سمير: هناك خلل في منظومة القمامة ولابد من وجود خطة واضحة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد عدة طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من النواب لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

وأضافت سمير: ظاهرة انتشار القمامة تسئ لصورة مصر الحضارية أمام العالم وتؤثر بشكل كبير علي صحة المواطنين لأنها تزيد من انتشار الأمراض والأوبئة، لافتة أن حتي الآن لم نشهد حملة توعوية ملومسة قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة بهدف نشر الوعي لدي المواطنين بخطورة انتشار هذه الظاهرة.

وتابعت عضو مجلس النواب: جميع محافظات الجمهورية بمدنا وقراها تشكو من هذه الظاهرة علي الرغم من دفع ضريبة جمع القمامة مع فاتورة الكهرباء، فضلا عن وجود تميز في توفير هذه الخدمة في بعض المناطق عن آخري.

وأشارت سمير، إلي أن هناك مشكلة آخري متمثلة في أن بعض الأشخاص العاملين في جمع القمامة يتسببون في نشر القمامة، وهذا يدل علي وجود خلل في المنظومة بالكامل، مطالبة وزير التنمية المحلية بوضع خطة واضحة لحل هذه المشكلة.