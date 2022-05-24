دوت الخليج ينشر أسعار الذهب.. وعيار 21 يستقر عند 1050 جنيها 

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699725/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-وعيار-21-يستقر-عند-1050-جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، استقرارا كبيرا وذلك بعدما ارتفعت الأسعار لجميع الأعيرة، بسبب الأزمة العالمية الراهنة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وصل عيار 21 لـ 1050 جنيها.

دوت الخليج

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم الثلاثاء 24مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الثلاثاء ٩٠٨,٥ جنيه للجرام .

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الثلاثاء 24 مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الثلاء ١٠٥٠ جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الثلاثاء 24 مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الثلاثاء ١٢٠١١,٥جنيها للجرام.

الاوقية: ١٨٥٥ دولار

تذبذب أسعار الذهب

أسعار الذهب، تشهد حالة من عدم الاستقرار و التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، وذلك منذ إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم.

حيث لجأ الكثير إلى الاستثمار في الذهب باعتباره الملاذ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.

شعبة الذهب، أكدت في وقت سابق، أن الدولة تعمل على إتخاذ إجراءات قوية لإحكام سيطرتها على أسعار للدولار وبالتبعية أسعار الذهب.