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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /699709/بنك-مصر-يتيح-سداد-اشتراكات-رحلة-حج-الجمعيات-الأهلية-أعرف-الأوراق-المطلوبة

أكدت وزارة التضامن عن إمكانية سداد اشتراكات رحلة حج الجميعات الأهلية من خلال بنك مصر للتيسير على الفائزين في حج الجمعيات 2022 على أن يتم إيداع مبلغ 87 ألف جنيه في بنك مصر من خلال بطاقة الرقم القومي للحج، وينشر دوت الخليج الأوراق المطلوبة للتقديم في حج الجمعيات الأهلية للفائزين بعد دفع المبلغ في بنك مصر من قبل الفائز.

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