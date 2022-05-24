استولت على 4,5 مليون جنيه.. القبض على مستريحة حدائق أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:29 مساءً - ضبطت الأجهزة الأمنية ربة منزل مطلوب ضبطها في قضايا نصب واستيلاء على مبالغ مالية وشهرتها «مستريحة حدائق أكتوبر».

وذكر بيان الداخلية أنه في إطار ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من عدد من المواطنين بشأن قيام (إحدى السيدات "ربة منزل" شهرتها أم إبراهيم - مقيمة بدائرة القسم ، سابق إتهامها فى عدد 5 قضايا "تبديد – نصب" ، ومطلوب ضبطها وإحضارها فى قضية "نصب وإستيلاء على مبالغ مالية")، بالحصول على مبالغ مالية منهم لتوظيفها وتشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأثاث مقابل أرباح ، إلا أنها تعثرت فى سداد الأرباح منذ عام والتى بلغت (4 مليون و502 ألف جنيه مصرى) وأنها تركت محل إقامتها خشية ضبطها وملاحقة الأهالى لها.



وأضاف البيان: تم تحديد مكان اختباء المذكورة بأحد الشقق السكنية بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الأهرام وتم ضبطها.. وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.