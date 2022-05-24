اولجا الجايروفا-القطن المصرى -الأفضل- والأكثر- شهر -أوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:28 مساءً - قالت اولجا الجايروفا المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لأوروبا الاقتصادية إن القطن المصري هو الأفضل والأكثر شهرة وانتشارا في صناعة المنسوجات في الدول الأوروبية.

وأشارت المسؤولة الأممية أن صناعة المنسوجات من بين أكبر قطاعات الصناعات التحويلية في عدد من الشركات، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر القطاعات لخلق فرص العمل داعية الي زيادة الاستدامة لهذا الصناعات في مصر والمنطقة بأثرها

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الذي انطلق اليوم بالتنسيق بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مؤتمر إقليمي في مصر اليوم بحضور وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وسفير ايطاليا، بهدف تسريع العمل من أجل صناعة الملابس والأحذية المستدامة و تسخير إمكانات الابتكار للعناية الواجبة وتقليل الأثر البيئي والذي يعد الطريق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر.

وأضافت المسؤولة الأممية أننا ندعم نماذج الاقتصاد الدولية والتعهدات الدولية لمجتمع مستدام ومنصف للجميع وندعو الي دعم الصناعات المستدامة والأثر البيئي لهذا الصناعات ، وقالت المسؤولة الأممية إن هناك 56 دولة تعهدت بإصدار موسوعة للمستقبل واستكشاف الدور المؤسسي في تحسين الأسواق.

وحول مؤتمر المناخ COP27 أكدت أنه سيكون ثمرة التعاون بين المؤسسات المختلفة ونأمل أن يكون له الأثر القوي في زيادة تعاوننا مع مصر مضيفة أن لجنه الأمم المتحدة تدعم الانتقال إلي الحوكمة الرشيدة.