”وزير الدولة للإنتاج الحربى” يستقبل ” وزير الطيران ” لبحث أوجه التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 12:28 مساءً - استقبل المهندس / محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الطيار / محمد منار وزير الطيران المدنى لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بالسلام وبحضور المهندس / محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس / محمد المحص مستشار السيد الوزير والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية .

فى البداية تم الترحيب بوزير الطيران المدنى ، وشهدت المباحثات بين الجانبين إمكانية إستخدام وسائل النقل الأخضر " الأوتوبيسات الكهربائية " داخل مطارات الجمهورية وذلك لنقل الركاب من وإلى الطائرات وأيضا تزويد هذه المطارات بنقط شحن كافية خاصة مطار شرم الشيخ حيث ستستضيف المدينة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 " COP27" ، وهو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ والذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر بشهر نوفمبر 2022 القادم، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربى خلال السنوات الأخيرة بإتخاذ خطوات هامة في مجال إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية لتوطين هذه الصناعة الضخمة داخل الشركات والوحدات التابعة، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مشاركة الوزارة فى تصنيع "الأوتوبيسات الكهربائية " يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالسعى للمضى قدما نحو تنفيذ استراتيجية توطين المركبات الكهربائية في مصر وكذلك الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية ، كما تم أيضاً خلال الإجتماع بحث إمكانية تصنيع السيور الخاصة بنقل الأمتعة وكذلك المعدات والآلات التي تستخدم في المطارات.

وأشار الوزير " مرسى " إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر فنية مدربة على أعلى مستوى، موضحاً أن نمو حجم الطلب في السوق المحلية يمثل فرصة مهمة لتطوير قطاع صناعة المركبات بمصر والذي سيؤدي إلى توفير العملة الأجنبية التي يتم إنفاقها لاستيراد المركبات كاملة التصنيع من الخارج خاصة فى ظل الأزمات التى يشهدها العالم حالياً.

من جانبه أشاد الطيار / محمد منار وزير الطيران المدنى بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية وكافة مؤسسات الدولة فى دعم قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات مضيفاً أن وزارة الطيران خلال الفترة الحالية تعمل على تشجيع والتوسع فى إستخدام هذا النوع من وسائل النقل داخل مطارات الجمهورية لما لهذه الأوتوبيسات الكهربائية من أثر جيد فى الحفاظ على البيئة من الإنبعاثات الضارة الناتجة عن إستخدام الوقود التقليدى، وأثنى وزير الطيران على ما أطلع عليه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية لوزارة الإنتاج الحربى وما تقوم به من مجهودات فى خدمة القطاع المدنى من خلال إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة فى كافة المشروعات التنموية التى تتم بالدولة، مؤكداً حرص وزارة الطيران على تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربى.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة / محمد عيد بكر أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تهدف إلى التعاون مع كافة المؤسسات بالدولة وشركات القطاع الخاص وكذلك الإنفتاح على الشركات العالمية من أجل نقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة .