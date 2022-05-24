تطوير 3 مجازر فى كفر الشيخ بتكلفة 95 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أنه جار الانتهاء من 3 مجازر بدسوق وبيلا وبلطيم بتكلفة حوالى 95 ألف جنيه، إذ بلغت نسبة التنفيذ فى مجزرى بيلا ودسوق 95%، وذلك بناء على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة بجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية.





وأوضح محافظ كفر الشيخ فى بيان اليوم الثلاثاء أن هناك متابعة دائمة، لعمليات تطوير المجازر بالمحافظة، ومنع الذبح خارج المجازر بصفة نهائية، مشيرا إلى أنه تلقى تقريرا من الدكتور محمد بشار مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، حول عمليات تطوير المجازر على مستوى المحافظة. ياتى ذلك ضمن اهتمامات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتطوير ورفع كفاءة 42 مجزرا بتكلفة 1.6 مليار جنيه فى 22 محافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإسراع فى العمل بالمشروع القومى لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

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