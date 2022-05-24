محافظ مطروح يقرر إلغاء امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - قرر خالد شعيب محافظ مطروح قرر إلغاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية وإعادة طبع امتحان آخر على أن يؤدى الطلاب الامتحان بعد غدا الخميس 26 مايو 2022 فترة ثانية بعد أداء الطلاب لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية.





جاء ذلك بعد عرض تقرير على محافظ مطروح مقدم من مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح بشأن واقعة تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية صباح اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022. وأشارت مديرية التعليم بمطروح فى بيان توضيحى اليوم إلى أن محافظ مطروح أمر بإخطار النيابة العامة طبقا للقانون 73 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإخلال بعملية الامتحانات.

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