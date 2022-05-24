الجيزة تمشط الشوارع.. رفع 1700 حالة إشغال بالطالبية والوراق والعياط (صور)

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وفى ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات حى بولاق الدكرور فى تنفيذ حملة إشغالات ليلية بشوارع فيصل والعشرين والأربعين وأسفرت عن ضبط 360 شيشة ومصادرة 400 كرسى لمقاهى متعدية على الطريق ورفع 22 استاند معروضات لباعة جائلين متعدين على الطريق العام بالإضافة إلى غلق وتشميع 4 محلات ملابس وكوافير وبلاى استيشن غير ملتزمة بمواعيد الغلق.
كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حى جنوب الجيزة فى شن حملات مكبرة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق واستيفائها التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محال بمنطقة مساكن المنيب إلى جانب إزالة بعض التندات والتعديات والبروز للمنشآت التجارية ورفع 100 حالة إشغال لمحلات ومنشآت تجارية.
واطلع المحافظ على نتائج الحملة التى شنها حى شمال الجيزة بقطاع إمبابة تم فيها مصادرة عدد 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى ورفع 21 حالة إشغال خلال حملات بشوارع العروبه ترعة بشتيل والطريق الدائرى وبنى محمد بحى الوراق إلى جانب قيام حى الطالبية برفع 120 حالة إشغال بشوارع العروبة والسوق وعثمان محرم والعمدة.
وفى حى العجوزة تم رفع 192 حالة إشغال متنوعة بقطاع العجوزة والمهندسين وأرض اللواء بجانب إزالة الحواجز الحديدية التى تعوق الحركة المرورية وتتلف الأسفلت وكلبشة سيارات تابعة لمعارض بمناطق العجوزة والصحفيين للتعدى على أرصفة المشاة والطريق العام.
وشملت مجهودات رفع الإشغالات بمركز العياط مصادرة 50 حالة إشغال للمقاهى والكافيهات و110 حالة إشغال وغلق 3 محال مخالفة بمركز منشأة القناطر و50 حالة إشغال بقرية البرميل بمركز أطفيح ورفع 70 حالة إشغال من شوارع البربخ والنيل السعيد والمزلقان بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى غلق وتشميع قاعات افراح تيوليب وسندريلا ومصادرة 200 حالة إشغال منها وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص وتلقى شكاوى المواطنين بشأنها بمركز ومدينة أبو النمرس.
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