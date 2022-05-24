«تنمية المشروعات ببورسعيد» ينظم دورة لرفع القدرات التسويقية والتنافسية

جدة - نرمين السيد - نظم فرع جهاز تنمية المشروعات فى بورسعيد، دورة تدريبية مجانية للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال فى المحافظة، للتعريف بطرق التسويق الإلكترونى وآليات دمج المنتجات فى المنصات الإليكترونية الكبرى وكذلك تعزيز مهارات العملاء ومساعدتهم على عرض منتجاتهم بشكل احترافى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى مما يمكنهم من جذب عملاء جدد والتوسع فى تسويق منتجاتهم.





تم خلال الدورة التدريبية تعريف المشاركين بكيفية تسجيل مشروعاتهم وعرض منتجاتهم على منصة المشروعات الصغيرة والمنصات الشريكة جوميا مصر وأمازون مصر، إلى جانب تسجيل المشروعات بسجل الموردين الحكوميين وفقا لقانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020.

من جانبه صرح وائل حامد مدير فرع بورسعيد، بأنه تم عقد الدورة التدريبية على مدار 5 أيام بمكتبة مصر العامة ببورسعيد مشيرا إلى أن الفرع نظم خلال العام الماضى 18 دورة تدريبية حول مهارات ريادة الأعمال، داعيا المواطنين الراغبين فى الحصول على هذه الدورات التدريبية والتى تعقد بشكل دورى بالتوجه لفرع الجهاز للتسجيل وعنوانه "تقاطع شارع ممفيس والنهضة، عمارة الفريبور، الدور الثانى".

وأضاف مدير فرع الجهاز ببورسعيد، أن الفرع قام خلال عام 2021 وحتى الآن بتمويل 2871 مشروعا صغيرا ومتناهى بقيمة 100 مليون جنيه، حققت هذه المشروعات ما يقرب من 4872 فرصة عمل كما أتاح 150 دراسة جدوى لتنفيذ مشروعات لأبناء المحافظة، واستخراج 332 رخصة نهائية، إلى جانب توفيق أوضاع 84 مشروعا من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، بجانب استخراج 245 شهادة تصنيف ومزايا.

وأوضح أحمد الكنانى ممثل القطاع المركزى للخدمات غير المالية، أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه المساندة لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على التوسع فى ترويج منتجاتهم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية المتبعة مما يمكنهم فى الاستمرار فى مشروعاتهم وأضاف أن الجهاز يعمل على تطوير آلياته للوصول للعملاء فى مختلف المحافظات من خلال وحدة تطوير المشروعات المتنقلة التى تقدم خدمات متنوعة لتطوير مهارات العملاء فى مجال التسويق.

يأتى ذلك فى إطار دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بقطاع المشروعات وتقديم مختلف أوجه الدعم للعملاء للتوسع فى أعمالهم وتعظيم أرباحها من خلال إتاحة منافذ تسويقية جديدة للمنتجات، وانطلاقا من دور الجهاز فى دعم ومساندة رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم لتعزيز قدراتهم على الاستمرار والتوسع.