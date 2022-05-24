هل تتأثر مصر بعاصفة الخليج الترابية؟.. الأرصاد ترد

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العديد من دول الشرق الأوسط "العراق - الكويت - ومناطق من السعودية"، شهدت عواصف ترابية جدارية أدت إلى تدنى مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير وتم على إثرها إغلاق المجال الجوى.





كما أثرت على جودة الهواء مما تسبب فى إصابة العديد من الأشخاص بحالات اختناق فى العراق والكويت، وما زال تأثير العاصفة الترابية مستمر على نطاق واسع من المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع عدم تأثر مصر بالعاصفة الترابية، لأن مصدر الكتلة الهوائية المؤثرة علينا قادمة من جنوب أوروبا، بعيدة كل البعد عن مصدر العاصفة الترابية.

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