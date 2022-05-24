افتتاح مقر جديد للنيابة الإدارية بمدينة العبور

جدة - نرمين السيد - وخلال تفقده لمقر النيابة، قام المستشار عزت أبو زيد بالاجتماع بالحضور، معربا عن خالص تقديره لما يقومون به من جهد دؤوب، ومؤكداً دعمه الكامل لتذليل أى عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.

يأتى ذلك فى إطار رؤية شاملة للتوسع فى إنشاء أفرع للنيابة الإدارية فى مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، وحرصاً على التيسير على المواطنين والمتعاملين مع النيابة الإدارية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة

شهد الافتتاح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور عدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.

كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبوزيد، وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2022 على إنشاء النيابة الإدارية بمدينة العبور - القسم الثانى، وصدر قرار المستشار عمر مروان وزير العدل رقم 2174 لسنة 2022 بإنشائها وتحديد اختصاصاتها لتشمل العاملين فى جهاز تنمية مدينة العبور وتوابعه، وكذا العاملين فى قطاعات الصحة بالجهات الكائنة بكل من مدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها، كما تختص بكل العاملين بالجهات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها والذين لا تختص بهم نيابة العبور – القسم الأول.