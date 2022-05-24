الأنبا مارك يهنئ رئيس الأساقفة الكاثوليك فى باريس بتنصيبه

جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالى فرنسا، التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثانى والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للمونسنيور لوران أولريش رئيس أساقفة باريس الجديد للكنيسة الكاثوليكية.





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