مدينة الآثار والحضارة عبر العصور.. ندوة بـ«آثار القاهرة» غدا

جدة - نرمين السيد - تنظم كلية الآثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية، ندوة علمية بعنوان "القاهرة مدينة الآثار والحضارة عبر العصور" الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 25 مايو الجارى بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية من قبل منظمة الإسيسيكو.





ويناقش المشاركون فى الندوة عددا من الموضوعات أهمها: "آثار القاهرة فى العصر الأيوبى"، "آثار القاهرة: تراثا عالميا"، "آثار وفنون القاهرة فى العصر الفاطمى"، "آثار وفنون القاهرة فى العصر المملوكى"، "آثار وفنون القاهرة فى العصر العثمانى"، "طرز قصور القاهرة فى عصر أسرة محمد على"، "دراسة تأثير غازات التلوث الجوى على واجهات المبانى الإسلامية بمدينة القاهرة"، "بعض المقترحات الهندسية الحديثة لترميم وتدعيم المبانى الأثرية بمدينة القاهرة تجاه الزلازل". ويتحدث فى الجلسة الأولى، الدكتور أسامة طلعت أستاذ العمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور عبد العزيز صلاح رئيس قسم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور محمود إبراهيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، وتدير الجلسة الدكتورة آمال العمرى. ويتحدث فى الجلسة الثانية، الدكتور محمد حمزة أستاذ العمارة الإسلامية وعميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور عبد المنصف سالم رئيس قسم الآثار بجامعة حلوان، والدكتور محسن صالح أستاذ ترميم وصيانة الآثار ووكيل كلية الدراسات العليا والبحوث بآثار القاهرة، والدكتور ياسر يحيى أستاذ الترميم المعمارى بجامعة القاهرة، ويدير الجلسة الدكتور حسنى نويسر.

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