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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699696/وزير-البترول-يبحث-في-دافوس-التحضير-لقمة-المناخ-ودعم-التحول-الطاقى-وزيادة-الاستثمارات

دوت الخليج

وأوضح الملا أن اللقاءات التي عقدها في دافوس تأتى في اطار المشاورات المستمرة بين مصر وكبريات المؤسسات والمنظمات الدولية بشأن التحضير للقمة العالمية المقبلة للمناخ COP27 خلال العام الحالي من اجل الوصول لمخرجات ناجحة من القمة التي ترأسها مصر وتستضيفها على ارضها، وكذلك بحث سبل التعاون فى مجال التحول الطاقى ومواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد وأسواق الطاقة عالمياً.

وفى هذا الاطار ناقش المهندس طارق الملا مع روبرتو بوكا مسئول ، ورئيس قسم الطاقة والمواد بالمنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس سبل التعاون مع المنتدى والاستفادة من الخبرات وتبادل الآراء في إعداد الجلسات التحضيرية لمؤتمر قمة المناخ COP27 ، وعقد مائدة مستديرة وورش عمل بين الجانبين فى هذا الشأن من خلال الفيديوكونفرانس ، كما تناول اللقاء مناقشة الأوضاع بعد قمة COP27 مع مسئولي وخبراء المنتدى الاقتصادى العالمى وإمكانية تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تشارك فيها الجهات الدولية المهتمة بصناعة الطاقة من المستثمرين والشركات ومؤسسات التمويل والمكاتب الاستشارية المتخصصة والمؤسسات المالية وتتناول كيفية التعجيل بالتحول الطاقة وتخزين الطاقة وتحليل المخاطر في صناعة الطاقة والفرص المتاحة وأدوات الاستثمار.

وتطرق اللقاء الى استعراض دور مصر الحيوى كمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول ومستجدات التعاون القائم تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط التي أظهرت المتغيرات العالمية الحالية أهمية هذه المنطقة في المساهمة في توفير امدادات الغاز الطبيعى.

كما شارك المهندس طارق الملا في ورشة العمل الموسعة عن سبل الإسراع بمرحلة التحول الطاقى وتوفير التمويل لمشروعاته ، وذلك بمشاركة عدد من وزراء الطاقة والشخصيات البارزة في مجالات صناعة الطاقة والبترول والغاز ومؤسسات التمويل وفى مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.

وأكد الملا ان ورشة العمل حظيت بمناقشات بناءة وتبادل للخبرات والممارسات بما يعود بالنفع على المشاركين، وشهدت ورشة العمل استعراض وزيرى الطاقة في اندونيسيا والهند لتجارب متميزة لبلديهما في مجالات خفض الانبعاثات والتحول الطاقى ، حيث استعرض الوزير الاندونيسى الإجراءات الخاصة بإنتاج الهيدروجين وشهادات الكربون للشركات التي قامت بخفض انبعاثاتها الكربونية، وتناول الوزير الهندى دور شركات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة ، كما استعرض عدد من رؤساء البنوك العالمية خططهم لتخصيص استثمارات لمشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين، وأكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى حرصهم على المشاركة في هذه الورشة لما لها من دور هام في مساعدة ودعم القطاع.

هذا وقد تناول المدير التنفيذى للوكالة الدولية للطاقة الدكتور فاتح بيرول خلال ورشة العمل دور الوكالة الدولية للطاقة خلال تلك الفترة المهمة لصناعة وأسواق الطاقة والتي تشهد مرحلة التحول الطاقى ، مؤكداً أهمية ترتيب أسواق الطاقة التي ستشمل مصادر طاقات متجددة لها الدور الأكبر في منظومة الطاقة عالمياً ، كما استعرض الوك شارما رئيس مؤتمر قمة المناخ COP26 الذى عقد بجلاسكو اهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر.

كما عقد المهندس طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة تناولت مستجدات أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها على المناخ والطاقة واستعدادات مصر لتنظيم قمة المناخ COP27 ، واكد الملا وبيرول خلال المباحثات على أهمية تنسيق الجهود دولياً لتوفير الاستثمارات والتمويل من المؤسسات المالية في مرحلة التحول الطاقى ، واكد الملا ان مصر تعمل على دعم العمل المشترك مع الوكالة بعد انضمامها لعضويتها رسمياً والذى تم الإعلان عنه من قبل المدير التنفيذي للوكالة الدكتور فاتح بيرول في مؤتمر ايجبس 2022 ، ومن جانبه اكد بيرول على تقديم كافة أوجه الدعم لمصر في تنظيم مؤتمر القمة العالمية للمناخ COP27 والذى تنظمه مصر نيابة عن افريقيا.

واستقبل الملا ايضاً وفداً من شركة شيفرون العالمية ضم نواب رئيس الشركة لتنمية الاعمال والتكرير والتسويق والاستكشاف ، حيث تم استعراض أنشطة الشركة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول في مصر حيث تقوم شيفرون بالعمل في مناطق امتياز بالبحرين المتوسط و الاحمر ، واكد الملا على جاذبية الفرص الاستثمارية لتوسيع أنشطة شيفرون في مجال البترول والغاز في مصر خاصة وان التعاون الاقليمى في منظمة منتدى غاز شرق المتوسط يتيح فرصاً متميزة للشركات العالمية المهتمة بالعمل في تلك المنطقة.

وزير البترول يبحث في دافوس التحضير لقمة المناخ ودعم التحول الطاقى وزيادة الاستثمارات

كما التقى الملا رئيس مجموعة بتروناس الماليزية، تنجكو محمد توفيق حيث تم بحث الاستثمارات المشتركة بين قطاع البترول والشركة الماليزية والتي تعمل في مصر منذ اكثر من 20 عاماً من خلال شراكتها مع قطاع البترول وشل العالمية في حقول البرلس للغاز بمنطقة غرب الدلتا العميق و مصنع اسالة وتصدير الغاز الطبيعى في منطقة ادكو بالإضافة الى استثماراتها مؤخراً في مجال تسويق وإنتاج زيوت المحركات عالية الجودة ، وتم التأكيد خلال اللقاء على الفرص الحالية لزيادة استثمارات الشركة الماليزية في مصر خلال تلك الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار العالمية للبترول والغاز مما يشجع على زيادة الاستثمارات، وتم خلال اللقاء دراسة البدء في تنفيذ المرحلة العاشرة من تنمية حقول غرب الدلتا العميق.