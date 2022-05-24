في أول زيارة رسمية له.. الفريق أسامة ربيع يبحث سُبل التعاون مع السفير الفرنسي في القاهرة

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699694/في-أول-زيارة-رسمية-له-الفريق-أسامة-ربيع-يبحث-سبل-التعاون-مع-السفير-الفرنسي-في-القاهرة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة، حيث تعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الأولى للسفير لهيئة قناة السويس بعد توليه مهام منصبه سفيراً لدولة فرنسا في القاهرة.

دوت الخليج سفير فرنسا في القاهرة يزور قناة السويس وخلال اللقاء، بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسفير مارك باريتي، سبل التعاون المشترك، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من السفارة الفرنسية بالقاهرة، ضم كل من السيد فيليب جارسيا المستشار التجاري، والسيد أولدنبرج رئيس البعثة الاقتصادية للسفارة. الدور المحوري لقناة السويس لربط الشعوب والحضارات وأعرب الفريق ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكداً حرص الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقناة السويس لتظل حلقة وصل رئيسية لربط الشعوب والحضارات وخدمة الإنسانية وشريان رئيسي للتنمية والرخاء. وناقش الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتنمية المنطقة المحيطة وتحويلها لمركز لوجيستي وصناعي عالمي ومنطقة جاذبة للاستثمارات، كما اطلع الحضور على مستجدات استراتيجية التطوير والتحديث التي تنتهجها الهيئة والتي تستهدف استمرار تطوير المجرى الملاحي للقناة، وتحديث الأسطول البحري، وذلك جنباً إلى جنب مع العمل على تنمية مصادر الدخل القومي بحسن استغلال شركات الهيئة وترساناتها، واعتماد التحول الرقمي في كافة المعاملات والخدمات المتعلقة بالهيئة. تطلع مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية للتعاون مع هيئة قناة السويس وأبدى السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة سعادته بزيارته الأولى لقناة السويس، والتي أعطته صورة واضحة عن استراتيجية التطوير بالهيئة والمشروعات القومية المختلفة التي تقوم بتنفيذها، مشيداً بالخطوات التي تم اتخاذها في هذا الإطار، موضحاً تطلع مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية للتعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الهيئة بالتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للعملاء. السفير الفرنسي في القاهرة يشيد بمشروع المتحف العالمي لقناة السويس وأشاد السفير الفرنسي في القاهرة بمشروع المتحف العالمي لقناة السويس والذي يعد ملتقى ثقافي وحضاري لربط الأجيال القادمة بتاريخ وحاضر القناة، ونافذة على المستقبل تدعم جهود التنمية والدور المحوري للقناة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللقاء شهد بحث إمكانية التعاون المصري الفرنسي لتنظيم ملتقى اقتصادي للشركات الفرنسية والمصرية الكبرى بمتحف قناة السويس بعد افتتاحه. عقب ذلك توجه السفير الفرنسي بالقاهرة للقيام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية التي تقوم الهيئة بتنفيذها شملت مشروع المتحف العالمي لقناة السويس، واستاد القناة الدولي، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة ثم زيارة أنفاق الإسماعيلية "دوت الخليج". وقدم الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في ختام الزيارة، هدية تذكارية إلى السفير مارك باريتي السفير الفرنسي في القاهرة.

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