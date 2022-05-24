القوى العاملة: صرف 4.3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا بالفيوم

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699690/القوى-العاملة-صرف-43-ملايين-جنيه-للعمالة-غير-المنتظمة-وتعيين-469-شابا-بالفيوم

صرّح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بأنه قد تم صرف منحًا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و 362 ألف جنيه كرعاية اجتماعية (منحتي عيد العمال والفطر المبارك) لـ4333 عامل غير منتظم بمديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، وصرف 13 ألف و446 جنيه رعاية صحية لـ154عامل، فضلاً عن تسجيل 49 عاملاً جديد بالمنظومة.

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تعيين 469 شابًا بمنشآت القطاع الخاص

وأوضح الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 469 شابًا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبي عمل، فضلًا عن استخراج 351 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

التفتيش على 241 منشأة وعقد 3 ندوات توعية للعمال

وأفادت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريرها للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي، بالتفتيش على 241 منشأة، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت 51 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشأة، يعمل بها 1089 عامل ، وعمل 7 حملات تفتيشية ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد