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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699689/انطلاق-الجلسة-العامة-للبرلمان-لمواجهة-وزير-التنمية-المحلية-وأزمات-القمامة-والسايس-واشتراطات-البناء-بالمناقشات

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، صباح اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي.

دوت الخليج

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزير التنمية المحلية

طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية .

1 - طلبات إحاطة وأسئلة عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات .

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- أحمد السجيني

2- محمد بدراوي

3-عبد النعيم حامد

4- نافع عبد الهادي

5- منى عمر

6- أحمد إسماعيل

7- سامية توفيق

8- نشأت فؤاد عباس

9- أحمد خليل خير الله

10- أشرف حاتم

11- محمد البرتقالي

12- طارق الطويل

13-و صفاء جابر عيادة

14- سليمان عطيوي

15- علي العساس

16- محمد راضي

17- أحمد الشريف

18- علي بدر

19- سامح حبيب

20- العربي فؤاد

21- أمين مسعود

22- بلال النحال

23- أحمد الشناوي

24- سيد نصر

25- لطفي شحاتة

26- ابتهاج الطوخي

27- فؤاد أباظة

28- أحمد يحيى الجحش

29- أمل زكريا قطب

30-مجدي سيف

31- سامي سليم

32-عفاف زهران

33- وليد فرعون

34- حسن المير

35-أحمد حته

36- ولاء التمامي

37- سامي كامل

38-أحمد الحديدي

39-رشا أبو شقرة

40- طارق السيد

41- محمد نجيب خالد نور الدين

42- محمد زكي

43- أشرف الشبراوي

44- مروه هاشم

45- حموده محمد حموده

46-عبد المنعم إمام

47- أحمد الطيبي

ب - أسئلة مقدمة من : 1- عبد الباقي تركيا

2- عمرو درويش

3- سحر بشير

2- طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من : 1- شادية خضير

2- محمود البرعي

3-عمرو رشدي

4- محمد الكومي

5- ايلاريا سمير حارص

6- عصام العمدة

7- أحمد جعفر

8- وائل الطحان

9- حسن عمر حسنين

10- شيرين القشاش

11- حسام المندوه الحسيني

12- سناء السعيد

13- محمد صلاح أبو هميلة

14- هشام حسين

15- أحمد سعد نويصر

16- أسماء سعد الجمال

ب - سؤال مقدم من :

ا أحمد بلال البرلسي

جـ - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

1. أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. ميرفت عازر وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

3- طلبات إحاطة وسؤال عن قرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- عبد الله علي مبروك

2-عبد الحميد دمرداش

3- عادل عامر

4- أبراهيم نظير

5- السيد رحمو

6- عبد المنعم عبد العليم

7- رضا غازي

8- مكرم رضوان

9- سهام بشاي

10- رفعت شكيب

11- علي الدسوقي

12- مجدي الأمير

13-أحمد أبو زيد

14- رياض عبد الستار

15-أحمد إدريس

16- مصطفى محمود مصطفى

17- ناصر عطية

18- نادر عبده

ب - سؤال مقدم من :

محمد راضي

4- طلبات إحاطة وسؤال وطلبا مناقشة عامة عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء .

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- يونس عبد الرازق

2- طه الناظر

3- طلعت عبد القوي

4- سعودي عبد الرحمن

5- محمد الجمال

6- أيمن معاذ

7- محمد حمدي دسوقي

ب - سؤال مقدم من :

إيهاب عبد العظيم

جـ - طلبا مناقشة عامة مقدمان من:

1. عمرو درويش وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

2.جدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين.

5- طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- أبو العباس التركي

2- أيمن محسب

3- زكريا حسان

4- محمد الصمودي

5- جمال الشورى

6- إيهاب عبد العظيم

7- فتحي قنديل

8- نور أبو ستيت

9- هاني خضر

10 كمال عبد الحليم عطية

11- مصطفى خالد

12- عصمت زايد

13- السيد شمس الدين

ب - أسئلة مقدمة من :

1- أحمد الشيشيني

2- آمال عبد الحميد

3-رحاب الغول

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء.

6- طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- خالد أبو نحول

2-مجدي ملك

3- محمد نشأت العمدة

4- عبد الباسط الشرقاوي

5- سليمان وهدان

6- و سحر صدقي

7- رحاب الغول

ب - سؤال مقدم من :

محمد الصمودي

جـ - طلب مناقشة عامة مقدمة من السيد العضو مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا. 7- طلبا إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن سوء تعامل المحليات مع أزمة الأمطار والسيول

أ - طلبا إحاطة مقدمان من :

1- محمود قاسم

2- عبد الفتاح يحيى

ب - سؤالان مقدمان من :

1- محمود عصام موسى

2-محمد حسين الحمامي

ج - طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو أحمد رمزي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وما يتبعه من أمطار وسيول.

8- طلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات.

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- محمد الحسيني

2- شريف الورداني

3- محمود سعد

4- سحر بشير

5- علي عبد الونيس السواح

6- هند رشاد

7- ايفلين متى

8- أحمد العرجاوي

ب - سؤالان مقدمان من :

1- أشرف أبو الفضل

2- مارسيل سمير

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من الطاهر عبد الحميد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.

9- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية.

أ - طلب إحاطة مقدم من :

أحمد حمدي خطاب

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من و ميرفت عازر وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة. 10- طلب إحاطة وطلب مناقشة عامة عن إنشاء وتطوير المجازر الآلية بجميع المحافظات.

أ - طلب إحاطة مقدم من :

محمد الجبلاوي

ب - طلب مناقشة عامة مقدم من مجدي ملك وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء وتطوير المجازر الآلية في جميع أنحاء الجمهورية.

11- طلبا إحاطة عن إنشاء وصيانة أنفاق وكباري المشاه، مقدمان من:

1- الطاهر عبد الحميد

2- حاتم عبد العزيز

12- طلبا إحاطة عن تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين رغم سدادهم لمقدمات الحجز، مقدمان من: 1-محمد طلبة

2- حسام أبو زيد

13- طلبا إحاطة عن انهيار مخر السيول بقرية سنور شرق النيل مركز بنى سويف مما تسبب فى غرق القرية وانهيار المنازل وتلف المحاصيل الزراعية ، مقدمان من:

1- محمد رجب

2- رمضان أبو حسان

14- طلبا إحاطة وسؤال عن دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى:

أ - طلبا إحاطة مقدمان من :

1- بهاء الدين أبو الحمد عثمان

2- أماني الشعولي

ب - سؤال مقدم من :

محمد فايد

15- طلبات إحاطة وسؤالان عن تنظيم تبعية وضم القرى والعزب .

أ - طلبات إحاطة مقدمة من :

1- الحسيني جلال

2- هاني أباظة

3-محمود نجيب مشعل

ب - سؤالان مقدمان من :

1- محمد الحوفي

2- علي العساس