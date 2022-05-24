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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699695/نانسي-نعيم-تطالب-بادراج-فاقدي-العين-الواحدة-ضمن-المستحقين-لبطاقة-الخدمات-المتكاملة-لذوى-الهمم

تقدمت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجة لوزيرة التضامن الاجتماعي، لإدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم.

دوت الخليج

نانسي نعيم تطالب بادراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم

وأوضحت عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منها، أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاص والتي صدرت منذ عامين لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوى الهمم بل تعتبرهم مجرد مرضي بالرغم من كونها إعاقة دائمة بنسبة عاقة 35%، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفيدون بها.

وقالت نانسي نعيم، أن القانون قد أوضح أن يعد الشخص ذو إعاقة بصرية على نقصت شدة قدرته على الرؤية وتتدرج من حالات فقد البصر الكلى إلى فقد البصر الجزئي، والتي لايمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء بإصابة أو بمرض مزمن بمثابة معاقين وليس مرضى خاصة مع اعتمادهم على عين واحدة فقط في كل أمور حياتهم مما يؤثر على العين السليمة ومن الممكن أن يتفاقم الأمر وتصاب العين الأخري يضعف قد يؤدي إلى فقدانها.