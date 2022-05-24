انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلي المصري NBE يوفر خدمة جديدة.. أعرف تفاصيلها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699686/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يوفر-خدمة-جديدة-أعرف-تفاصيلها

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توفير خدمة جديدة لعملائه لحفظ بياناتهم وضمان التسجيل وإرسال كشف حساب من حين لأخر، وبمجرد تفعيل خدمة البنك الأهلي المصري تتمتع بالخصوصية في كافة أمورك، ويقدم دوت الخليج تفاصيل خدمة البنك الأهلي المصري NBE الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري NBE تتتمثل خدمة البنك الأهلي الإلكتروني في أمان وخصوصية أكثر، وأتاحة للحسابات والبطاقات وإيقاف طباعة كشف حسابكم الورقي. خدمة البنك الأهلي الإلكترونية تتحدد طريقة الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات، وذلك من خلال الآتي: تسجيل الدخول على موقع البنك الأهلي.

أدخل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك والضغط على تنفيذ.

استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك.

أكتب الرمز في خانة "ادخل رمز التحقق" والضغط على تنفيذ.

إضافة تحديث البريد الالكتروني الخاص بكم، والبريد الالكتروني المراد تسجيله وتأكيد إدخاله مرة أخري.

أضغط على التحقيق من البريد.

استقبال بريد اليكتروني يحتوي على رمز الأمان OTP مع التأكد من استقبال البريد الالكتروني في العناصر المهملة ( Junk Folder ).

أكتب رمز الأمان OTP في الخانة المخصصة لذلك والضغط على تنفيذ.

الاشتراك في الخدمة وفقا والمنتجات التي لديكم سواء حسابات بنكيه فقط/بطاقات ائتمان فقط / حسابات بنكيه وبطاقات ائتمان.

اختر (بطاقات ائتمان فقط) يتم ادخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

وافق على الشروط والاحكام ويتم الضغط على تنفيذ بعد الاطلاع على شروط واحكام الخدمة.

اختر (حسابات فقط او حسابات بنكية وبطاقات ائتمان) يتم اختيار وسيلة الاستعلام عن كشف الحساب

(الاطلاع على المعاملات المالية من خلال خدمه الاهلي نت / استلام كشف الحساب من خلال البريد الالكتروني) وفقا ونوع المنتج الذي لديكم لإتمام تسجيل الطلب والضغط على زر استكمال.

أضف الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

وافق على الشروط والاحكام ويتم الضغط على تنفيذ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي المصري NBE يوفر خدمة جديدة.. أعرف تفاصيلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.