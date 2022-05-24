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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699685/وزير-الإنتاج-الحربي-يتفقد-مشروع--إعادة-التمركز-بشركة-هليوبوليس-للصناعات-الكيماوية

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع ٨١ الحربي)، إحدى شركات الوزارة والتي تتعاون مع الشركات التابعه لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر كما تقوم الشركة بإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة لخدمة المواطنين.

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وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع النجيل الصناعي

وفي بداية جولته، تفقد مصنع إنتاج النجيل الصناعي (mut)؛ للإطلاع على مراحل التصنيع ومتابعة سير العمل وحجم الإنتاج وآليات التوزيع، كما اطلع على المعدات والأجهزة الخاصة بخطوط إنتاج النجيل الصناعي برفقة مجلس إدارة المصنع.

وأكد وزير الدولة على ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج العالية من النجيل الصناعي، وفقاً للجدول الزمني المحدد لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية، لافتاً إلى أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري والعمل على الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع في أعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

أن مصنع إنتاج النجيل الصناعي مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة

كما أوضح أن مصنع إنتاج النجيل الصناعي هو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة، متمثلة في "وزارة الإنتاج الحربي" و "وزارة الشباب والرياضة"، والذي تم افتتاحه عام ٢٠١٩، مضيفاً أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعـة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.

وأجرى المهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية ( مصنع ٨١ الحربي)، عرضًا تقديميًا تناول خلاله أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع حافظ والموقع المقترح لإقامة هذا المشروع ثم قام الوزير وكافة المرافقين بتفقد الموقع المقترح لإقامة مشروع "حافظ".

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر، كما تفقد كذلك المخازن للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الأمن لها حالياً ومستقبلاً.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الانتاجية والارتقاء بالمستوى المهني لهم.

وقد رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية المهندسمحمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس حسين لبيب مستشار السيد الوزير، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ود.مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية.