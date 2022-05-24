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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699683/مايسة-عطوة-قانون-الحج-الجديد-يقضي-على-السوق-السوداء-و-تلاعب-شركات-السياحة-ويحمي-الحجاج-المصريين

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم الحج والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية.

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مايسة عطوة: قانون الحج الجديد يحمي الحجاج من تلاعب بعض شركات السياحة

وأضافت عطوة: هذا القانون يحمي حجاج بيت الله الحرام من تلاعب بعض شركات السياحة، واستغلال الموقف وزيادة الأسعار والمتاجرة بالتاشيرات، كما أن هذا القانون يحقق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

وأكملت عضو مجلس النواب: كما أن أهم ما جاء فى القانون بهدف القضاء على المتاجرة بتأشيرات الحج والسوق السوداء، هو إسناد مهمة توزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج الى سلطة حكومية، حيث تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.