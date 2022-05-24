انت الان تتابع تفاصيل خبر بموسم الرياض.. رامي صبري يعلن عن موعد حفله الجديد في دبي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699681/بموسم-الرياض-رامي-صبري-يعلن-عن-موعد-حفله-الجديد-في-دبي

أعلن المطرب رامي صبري عن موعد حفله الجديد في دبي، وذلك ضمن فاعليات موسم جدة في صيف 2022، ومن المقرر أن يقدم خلاله عدد من أغنياته المميزة ومتوقع أن يحظى الحفل بشعار “كامل العدد”.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل حفل رامي صبري في موسم جدة بدبي

حفل رامي صبري بدبي

ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام موعد الحفل، والذي من المقرر أن يُعقد بداية شهر يونيو، وعلق رامي صبري: “ألتقي مع جمهوري الحبيب في جدة يوم 1/6/2022 جاهزين ؟ #مسرح_ليالينا”.

ويقدم رامي صبري خلال حفله في جده الأغنيات الأتية: "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا"، فضلا عن أغنياته الجديدة مثل “لسة الكلام زعلان”، “ومع نفس”، “حكايات”، وغيرها من الأغنيات التي تلقى روجا لدى متابعيه.

وكان من المقرر أن يتعاون رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، اذ كان سيقدموا كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

آخر أعمال رامي صبري

وكانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

وحل الفنان رامي صبري في وقت سابق ضيف على برنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي وتحدث خلال الحلقة عن أزمة وفاة شقيقه بعد إدمانه للمخدرات وهربه من مصحة خاصة لعلاج الإدمان، ووجه رسالة لكل الأسر التي تحتوي على شباب في سن المراهقة، وافنتباه لكل تفاصيلهم خاصة عندما تبدأ في التغيير، وحرص الأهل على صداقة أبنائهم منذ الطفولة؛ لتجنب الوصول لمراحل خطرة كالإدمان وغيره.