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القوي العاملة: صرف 4.3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و 362 ألف جنيه كرعاية إجتماعية ( منحتى عيد العمال والفطر المبارك ) لـ 4333 عامل غير منتظم ، و صرف 13 ألف و 446 جنيه رعاية صحية لـ 154 عامل ، فضلاً عن تسجيل 49 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 469 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 351 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 241 منشأة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، كما تلقت 51 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 5 شكاوى للقضاء ، وتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشأة ، يعمل بها 1089 عامل ، وعمل 7 حملات تفتيشية ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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