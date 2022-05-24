القوي العاملة: صرف 4.3 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:22 صباحاً - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و 362 ألف جنيه كرعاية إجتماعية ( منحتى عيد العمال والفطر المبارك ) لـ 4333 عامل غير منتظم ، و صرف 13 ألف و 446 جنيه رعاية صحية لـ 154 عامل ، فضلاً عن تسجيل 49 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 469 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 351 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 241 منشأة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، كما تلقت 51 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة 5 شكاوى للقضاء ، وتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشأة ، يعمل بها 1089 عامل ، وعمل 7 حملات تفتيشية ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .