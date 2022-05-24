وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أعمال إنشاءات وتجهيزات جامعة بني سويف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:22 صباحاً - - تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة بلغت مليار و964 مليون جنيه

- بناء الجامعة على مساحة 39 فدانًا

- معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة بلغت 69.1%

- تجهيز جامعة بني سويف الأهلية بمستوى جامعات الجيل الرابع

- التخصصات العلمية المعاصرة للجامعة تواكب احتياجات سوق العمل

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حول متابعة الموقف التنفيذي وسير العمل، بجامعة بني سويف الأهلية.

أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة بنى سويف الأهلية تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.

وأوضح د. أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تضم عدة مباني منها: (المبانى الإدارية، والمباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية، والعلوم الإنسانية، ومباني المعامل والورش، وسكن للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية)، وتضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية ومكاتب إدارية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة تُقام على مساحة 39 فدانًا، وبتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و964 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ الجامعة على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم 7 كليات طبية وهندسية، موضحًا أن مُعدلات التنفيذ بلغت نسبة 69.1%.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعة تقدم فى مرحلة التشغيل الأولى برامج دراسية جديدة بواقع 30 برنامجًا في تخصصات، (الصيدلة Pharma D، الطب والجراحة العامة، طب الفم والأسنان، العلاج الطبيعى، الإلكترونيات واتصالات الفضاء، الطاقة الجديدة والمُستدامة، التصميم المعماري والعمارة الرقمية، برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، هندسة الأمن السيبراني، علوم المواد وتكنولوجيا النانو، جيولوجيا البترول والتعدين، الكيمياء الحيوية، العلوم والهندسة الضوئية، الكيمياء التطبيقية، الصحافة الرقمية والتلفيزيونية، الإنتاج التليفزيوني والسينمائي، برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، المحاسبة والتمويل الدولى، ريادة الأعمال وإدارة المشروعات، تصميم وفنون الوسائط الرقمية، السياسة والاقتصاد، التنمية المُستدامة والسكان، علم النفس التطبيقي، المساحة والخرائط ونظم المعلومات، برنامج اللغة العربية وتقنياتها الحاسوبية، وبرامج اللغات وآدابها من الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والصينية، والروسية).