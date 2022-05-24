القومي للمرأة يشيد بقرار وزير الأوقاف بإطلاق أول أربعة مجالس للإفتاء فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:22 صباحاً - يشيد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بإطلاق أول أربعة مجالس للإفتاء فى مجال المرأة وشؤونها.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا القرار غير المسبوق والذى يعكس ايمان وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه بأن المرأة تصلح أن تكون مفتية للنساء لأن المرأة أدري بخصائص المرأة والأحكام المتعلقة بها، مؤكدة انها خطوة عظيمة تأتى استكمال لجهود الوزارة فى تمكين المرأة داخل الوزارة ،

والذى يأتى فى إطار إهتمام الدولة المصرية بتمكين المرأة فى المجتمع وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، متمنية لهن كل النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الواعظات والمفتيات يباشرن عملهن كل يوم سبت أسبوعياً من المغرب إلى العشاء بمسجد السيدة نفيسة ومسجد الإمام الحسين ومسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم ومسجد الاستقامة بالجيزة .