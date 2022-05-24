المستهدف 5 ملايين طن.. الزراعة تعلن حجم القمح المورد للشون والصوامع «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المتحدث الرسمى للوزارة أن حجم توريد القمح حتى هذه اللحظة يقترب من 3 ملايين طن، ومعدلات التوريد تسير بشكل جيد.. مشيرا إلى أن المستهدف توريده يبلغ 5 ملايين طن من القمح.





وقال القرش فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن معدلات التوريد تؤكد أن هذا الموسم استثنائى من حيث الإنتاج، حيث من المتوقع حصاد نحو 10 ملايين طن، لافتا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم زراعة ما يقرب من 3.7 مليون فدان.

وأضاف متحدث الزراعة أن المزارع المصرى هو وقود التنمية داخل ربوع الوطن وجيش مصر الأخضر، يقوم بجهد كبير وعمل عظيم؛ لتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضح القرش أن الدولة عملت على تجديد البنية التحتية منذ بداية 2014 لربط كل محافظات مصر ببعضها، وإنشاء طرق للوصول للأراضى التى يتم استصلاحها وزيادة المساحة المنزرعة، وإنشاء مزراع جديدة وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أنه تم العمل على تعظيم إنتاجية الفلاح المصرى عن طريق تطوير التقاوى، وتحديث نظم الزراعة، والاهتمام بالبحث العلمى ومشروعات تطوير وتحديث الرى، للحصول على أفضل إنتاج ممكن.

وأكد الدكتور محمد القرش أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بزيادة الوعى لدى المزارع المصرى فى كل المجالات، وذلك من خلال الورش والندوات التى يتم تنظيمها؛ لشرح كل ما يخص إنتاجيته الزراعية وكل ما يفيده فى تعظيم الإنتاج، وتعظيم عوائده بشكل يعود على المزراع بطريقة إيجابية، وتحقيق أكبر منفعة ممكنة.