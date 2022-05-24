وقال القرش فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إن معدلات التوريد تؤكد أن هذا الموسم استثنائى من حيث الإنتاج، حيث من المتوقع حصاد نحو 10 ملايين طن، لافتا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر يتم زراعة ما يقرب من 3.7 مليون فدان.
وأضاف متحدث الزراعة أن المزارع المصرى هو وقود التنمية داخل ربوع الوطن وجيش مصر الأخضر، يقوم بجهد كبير وعمل عظيم؛ لتوفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأوضح القرش أن الدولة عملت على تجديد البنية التحتية منذ بداية 2014 لربط كل محافظات مصر ببعضها، وإنشاء طرق للوصول للأراضى التى يتم استصلاحها وزيادة المساحة المنزرعة، وإنشاء مزراع جديدة وتوفير فرص عمل.
وأشار إلى أنه تم العمل على تعظيم إنتاجية الفلاح المصرى عن طريق تطوير التقاوى، وتحديث نظم الزراعة، والاهتمام بالبحث العلمى ومشروعات تطوير وتحديث الرى، للحصول على أفضل إنتاج ممكن.
وأكد الدكتور محمد القرش أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بزيادة الوعى لدى المزارع المصرى فى كل المجالات، وذلك من خلال الورش والندوات التى يتم تنظيمها؛ لشرح كل ما يخص إنتاجيته الزراعية وكل ما يفيده فى تعظيم الإنتاج، وتعظيم عوائده بشكل يعود على المزراع بطريقة إيجابية، وتحقيق أكبر منفعة ممكنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستهدف 5 ملايين طن.. الزراعة تعلن حجم القمح المورد للشون والصوامع «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.