الصحة: استمرار الجهود للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - التقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مع الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مختلف مجالات الصحة العامة.





يأتى ذلك ضمن سلسلة الاجتماعات الثنائية التى يعقدها الوزير على هامش اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الـ75 فى مدينة "جنيف" السويسرية، لمناقشة عددا من ملفات الصحة العامة ذات الاهتمام المشترك.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على مجهوداته فى تقديم كل أوجه الدعم للدولة المصرية فى العديد من المجالات، للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن الدعم المستمر من المنظمة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا.

ناقش الجانبان سبل التعاون فى عدد من ملفات الصحة العامة ومن بينها مرض شلل الأطفال، حيث أكد الوزير استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مصر خالية من المرض بدعم منظمة الصحة العالمية لحملات التطعيم الدورية، حيث خصصت المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للمرض، وتم استلام 18 مليون منهم، على أن يتم استقبال باقى الجرعات خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش الجانبان التطور الذى تشهده المنشآت الصحية فى مصر من خلال الميكنة والتحول الرقمى للمنظومة الصحية، بما يضمن حصول المواطنين على كل الخدمات الطبية، بأعلى جودة، فى إطار تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

تضمن اللقاء مناقشة سبل دعم منظومة الرعاية الأولية فى مصر، باعتبارها حائط الصد الأول للعديد من الأمراض، والركيزة الأساسية التى تقوم عليها المنظومة الصحية ومنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدين أهمية التعاون بما يضمن رفع كفاءة الكوادر الطبية لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية للمواطنين.

ومن جانبه، وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على مجهوداته المبذولة لدعم بالمنظومة الصحية، والتى تساهم فى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشيداً بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية في مواجهة العديد من الأمراض والأوبئة.

وأشاد تيدروس بالإنجازات التى حققتها المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتى ساهمت بشكل كبير فى خلق جيل صحى خال من الأمراض، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى، التى مكنت الدولة المصرية من القضاء على المرض، بعد أن كانت الأعلى بين الدول فى معدلات الإصابة.

وأعرب تيدروس عن تقديره لجهود مصر فى الحفاظ على الدولة خالية من مرض شلل الأطفال من خلال حملات التطعيم المنتظمة التى تطلقها وزارة الصحة والسكان لتطعيم الأطفال المستهدفين حتى عمر 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتا إلى تخصيص المنظمة لمصر 36 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، فى إطار استمرار الدعم للحفاظ على مصر خالية من المرض.