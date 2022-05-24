على هامش منتدى دافوس.. وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردنى

جدة - نرمين السيد - وصرَّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء فى سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق فى إطار آلية التعاون الثلاثى.

وأضاف حافظ أن الوزيرين بحثا أيضًا مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع فى المنطقة العربية؛ حيث شهد اللقاء توافقًا فى الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار، ويلبى تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء.