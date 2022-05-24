جدة - نرمين السيد - وصرَّح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمى والشعبى، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء فى سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق فى إطار آلية التعاون الثلاثى.
وأضاف حافظ أن الوزيرين بحثا أيضًا مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع فى المنطقة العربية؛ حيث شهد اللقاء توافقًا فى الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار، ويلبى تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على هامش منتدى دافوس.. وزير الخارجية يلتقى نظيره الأردنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.