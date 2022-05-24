وفد البنك الدولى: التأمين الصحى الشامل أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى بمصر

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى، أحد شركاء التنمية الدوليين فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.





وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين للتدخلات المستقبلية لدعم نجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، والوضع الحالى للتغطية الصحية الشاملة فى مصر، وتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى إطار مد مظلته خلال السنوات المقبلة إلى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، لتحقيق حلم المصريين فى التغطية والرعاية الصحية الشاملة بأعلى مستويات الجودة العالمية، وفى ضوء تنفيذ أهداف الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030.

وأضاف السبكى، أن اللقاء استعرض نتائج زيارة وفد البنك الدولى خلال الأيام القليلة الماضية، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة فى محافظة بورسعيد، مستشفى الرمد التخصصى ومركز طب أسرة الحى الإماراتى، والتى أشادوا خلالها بتطور خدمات الرعاية الصحية بمصر داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية، وأثر منظومة التأمين الصحى الشامل على سرعة تطور الرعاية الصحية فى مصر، لارتكازها على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا الرعاية الصحية، واستحداث العديد من الخدمات الطبية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، والتى أدت إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويُسر وبجودة عالمية.

وتابع السبكى، أن اللقاء تضمن مناقشة تعزيز القدرات التشغيلية وتطبيق المنظومة الإلكترونية ونظم المراجعة الداخلية والاحتياجات التدريبية التى يمكن تقديم الدعم بها بناء على خطة ومستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافة إلى التجهيزات العالمية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتأهيلها للحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا طبقًا لمعايير GAHAR2021، واستكمال عمليات التحول الرقمى لتيسير بيئة العمل لمقدمى الخدمة وحصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، والخطة المستقبلية للهيئة فى الاستفادة من التكنولوجيا الصحية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى للتنبؤ ورسم خريطة الأمراض ووضع السياسات والاستراتيجيات الصحية لتوزيع الخدمات الصحية بكافة أرجاء مصر.

واستكمل السبكى، أن اللقاء تطرق إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بما يضمن تحسين جودة الحياة الصحية للمواطن المصرى، مشيرًا إلى أن البنك الدولى هو أحد شركاء التنمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة مع البنك الدولى لدعم تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، والاستفادة من التكنولوجيا فى الميكنة والتحول الرقمى للخدمات، وتطوير أنظمة التشغيل وبرامج الرعاية الصحية وتحسين جودتها ومراقبة أدائها، بما يضمن حُسن إدارة المنظومة ومطابقتها للمعايير العالمية.

وثمَّن السبكى، دعم الكثير من الجهات لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مستقبل صحة مصر، متوجهًا بالشكر لكل شركاء النجاح، ومنها دور البنك الدولى لدعم قطاع الرعاية الصحية فى مصر، وتقديم الدعم المستمر، لافتًا إلى أن اللقاء اليوم يأتى استمرارًا لحرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بتحقيق التغطية والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، وبناء نظام صحى قوى وسليم وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، أشاد وفد البنك الدولى، بسرعة تطور الرعاية الصحية فى مصر من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل وجهود الدولة المصرية فى إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل لتوفير الرعاية الطبية الشاملة اللازمة للمواطنين بشكل آمن وفعال، معربين عن تقديرهم لتطور وجودة المنظومة الجديدة وعمليات التحول الرقمى للخدمات والتعاملات الإلكترونية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية.

وأكدوا دعمهم المستمر لنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد باعتبارهم شركاء للتنمية ودعم لنجاح أى منظومة، وأن مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر يضمن كفاءة المنشآت الصحية وجودة الخدمات الطبية بمختلف المحافظات على أرض مصر.

ومثَّل وفد البنك الدولى، كلًا من باتريس كورجنيك، استشارى أول للتأمين الصحى، إيرينا بوستولوفسكا، اقتصادى أول بالبنك الدولى، مانون هيمرلى، أخصائى اقتصاديات الصحة، عمرو الشلقانى، خبير أول النظم الصحية، عمرو الشواربى، اقتصادى بالبنك الدولى.

وحضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور جمال رطبة، المستشار المالى والمشرف العام على الإدارة العامة للشئون المالية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتورة مى فريد، معاون أ.د. وزير المالية للعدالة الاقتصادية إضافة إلى، ريهام سلامة، عضو بالمكتب الفنى للمدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، جودى حمدى، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مها سعيد، عضو بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، آية عصام الدين، باحث اقتصادى، ميرال عادل، باحث اقتصادى، وسلمى ماهر، باحث اقتصادى ومنسق مشاريع بوزارة المالية.