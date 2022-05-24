رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود «طلاب من أجل مصر»

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، بجهود طلاب من أجل مصر بالجامعة فى مختلف الأنشطة الطلابية الرياضية والاجتماعية والثقافية وباقى الأنشطة الطلابية بإشراف الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





جاء ذلك خلال تفقده للقاء الرياضى (بطولة كرة القدم الخماسية - والكاراتيه) بمقر الملاعب الطلابية بمدينة نصر.



وخلال الجولة قدم رئيس الجامعة التحية والتقدير لأبنائه الطلاب فى مختلف كليات الجامعة، على حرصهم على ممارسة الأنشطة الرياضية فى جميع المجالات، مؤكدا دعم الجامعة الكامل لكل الأنشطة الطلابية، إيمانا بأن العقل السليم فى الجسم السليم، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حث على ممارسة الرياضة لأهميتها فى حياة الإنسان، وانطلاقا من توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الاهتمام بالشباب الذين هم عماد الأمة وقادة المستقبل.

كان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور سعد عبدالجليل، عميد كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور سيد معوض وكيل الكلية، والدكتور أشرف جمعة، رئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، وعادل بكر، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، والدكتور سامج شراقى، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر، ومصطفى محمد، مدير إدارة الاستاد، والدكتور أحمد كشك، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد سامى، منسق كلية تربية رياضية، وغازى أحمد، مقرر الكلية، وأحمد أسامة المقرر المساعد.