اتحاد مستثمرى مصر يشيد بوحدة حل المشكلات: مجلس وزراء مصغر

جدة - نرمين السيد - أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر، أن الدولة تبذل جهود كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، مشددًا على أن وحدة حل مشكلات المستثمرين تقدم رسالة إيجابية عن توجيهات الدولة، كما أنها تشبه مجلس وزراء مصغر.





وتابع السقطى خلال مداخلة عبر برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن هناك تواصل من جانب المستثمرين بصفة دورية مع الحكومة بشأن جميع المشروعات المقترحة والتى من المرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر كانت تسير بخطى قوية وقابلة قبل جائحة فيروس كورونا، ثم جاءت الجائحة وأهدرت سنتين وبعدها حدثت الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على العالم كله بشكل سلبى، ليصبح الوضع حاليًا فى منتهى الحساسية، كما أصبح الاستثمار خارج الدولة صعبًا، وبالتبعية بات الاكتفاء الذاتى لازمًا للدولة.

لفت نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر إلى أنه كان يوجد بعض التضارب بين الجهات وهو ما عرقل المستثمرين ولكن الآن أصبح الوضع أكثر سهولة وسط اجتماعات مستمرة من الجهات المعنية لحل العراقيل أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذا يعطى انطباع لمن يقرأ المشهد بأن الدولة هى من تتلقى المشكلات من المستثمرين مباشرة لحلها وسط تصنيف لها مثل الرخص وفتح الحسابات البنكية للمستثمرين وهى أمور كانت تأخذ وقتًا طويلًا فى السابق.

"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.