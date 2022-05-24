محافظ أسوان: افتتاح 27 مصنعا جديدا باستثمارات 108 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف عطية محافظ أسوان أنه لا تعطيل لأى مستثمر فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتغيير المسمى أو النشاط أو الشكل القانونى داخل المنطقة الصناعية بالعلاقى بسبب التعقيدات الروتينية حيث يتم تقديم كل التسهيلات الممكنة طبقا للقواعد والقوانين، ومنها إنشاء وحدة استخراج التراخيص داخل المنطقة للتيسير على المستثمرين وأصحاب الورش.





جاء ذلك رئاسة محافظ أسوان لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية الـ(34) بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، وأيضا مسئولى عدد من الجهات التنفيذية وممثلى المستثمرين، وقد شدد محافظ أسوان على أهمية إلزام أصحاب المصانع بتركيب كاميرات المراقبة لتحقيق أقصى معدلات التأمين والأمان على أن يتم ربطها بمقر إدارة المنطقة قبل استخراج رخصة التشغيل، موجها بتكثيف الجهود لرفع تراكمات القمامة والمخلفات على أن تدار أعمال النظافة من خلال منظومة محكمة، وهو الذى يتوازى مع دعم المرافق العامة للقضاء على أى شكاوى من ضعف المياه أو التيار الكهربائى، بالإضافة إلى تحقيق المستهدف من التوسعات المستقبلية، ومنها قرب افتتاح 27 مصنعا بتكلفة استثمارية 108 ملايين جنيه بعد تركيب 10 محولات كهرباء بتكلفة 13 مليون جنيه. وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تكليف إدارة "GIS" بعمل حصر وتقسيم الأراضى الخدمية الشاغرة داخل المنطقة الصناعية وطرحها بالمزاد العلنى بمعرفة إدارة التعاقدات من أجل خلق موارد مالية لصالح تطوير المنطقة، فيما تم مناقشة دراسة إمكانية التوسع وتحقيق الإمتداد الإستثمارى داخل المنطقة الصناعية بمساحة 50 فدانا للاستفادة من المزايا الاقتصادية لقربها من الإحتياطيات الهائلة للمواد المعدنية والمحجرية، فضلا عن طرح قطع للأراضى الخدمية الشاغرة وتقنين أوضاع المحلات التجارية وإستكمال البنية التحتية والأسوار الخارجية.

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