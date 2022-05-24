جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حل شكوى المواطن محمد مردلى نصر حسن ضد إحدى شركات نقل الحجاج، وحصل على مستحقاته البالغة 11 ألف ريال سعودى،، أى ما يوازى 54 ألف جنيه مصرى تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة شكوى المواطن محمد مردلى نصر حسن ضد شركة أم القرى لنقل الحجاج، والذى يتضرر من عدم تنفيذ حكم قضائى له منذ سنتين، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه بمتابعة هذه الشكوى مع الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد أن المكتب نجح فى تنفيذ الحكم القضائى مع الشركه، وتم استلام شيك المواطن لإرساله للوزارة وتسليمه له.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تحصيل 54 ألف جنيه مستحقات مصرى بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.