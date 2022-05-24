صرف 4.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 469 شابا بالفيوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 4 ملايين و362 ألف جنيه كرعاية اجتماعية "منحتى عيد العمال والفطر المبارك" لـ4333 عاملا غير منتظم، وصرف 13 ألفا و446 جنيها رعاية صحية لـ154 عاملا، فضلا عن تسجيل 49 عاملا جديد بالمنظومة.





وأشار سعفان، إلى أن المديرية عينت 469 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1185 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 351 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - فى تقرير للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر إبريل الماضى- إن المديرية أجرت عملية تفتيش على 241 منشأة، فضلا عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، كما تلقت 51 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وإحالة 5 شكاوى للقضاء، وتبقى 41 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشآت، يعمل بها 1089 عاملا، وعمل 7 حملات تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 13 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.