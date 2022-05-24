طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمديرية التربية والتعليم فى القاهرة، يصل عدد طلاب الشهادة الإعدادية فى المحافظة نحو 195 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات داخل 781 لجنة، إضافة إلى 13 حالة يؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

وبدأ الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية عند الساعة التاسعة صباحا، ويستمر حتى الحادية عشرة.

وتسلم مديرى الإدارات التعليمية الـ33 على مستوى المحافظة، أوراق الأسئلة من المطبعة السرية للمديرية، عند الساعة الخامسة صباحا، لتوزيعها على المدارس قبل بدء الامتحان بوقت كاف، مع الالتزام بجميع إجراءات المتعلقة بالسرية التامة.

ووجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مديرى الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام واحتواء المواقف وتيسير سير العملية الامتحانية، وتمكين جميع الطلاب من أداء الامتحان، مشددا على مواجهة الغش وتطبيق القانون.

كما شدد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتحقيق التباعد بين الطلاب، وارتداء كل من الطلاب والعاملين داخل اللجان الكمامات الطبية.

وطالب أولياء الأمور بعدم تصديق الشائعات وعدم الوقوف والتزاحم أمام اللجان الامتحانية، بما يؤثر على الطلاب ويشيع التوتر والارتباك، وحث الطلاب على الالتزام حرصا على مستقبلهم، واحترام التعليمات المتعلقة بمنع اصطحاب الهاتف المحمول أو الغش داخل اللجان، والتركيز فى قراءة أسئلة الامتحان جيدا والإجابة عليها والبدء بالأسئلة السهلة.

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة، يوم السبت الماضى الموافق 21 مايو الجارى، وتنتهى يوم الخميس المقبل 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية فى القاهرة

وبعد امتحان اليوم ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى المواد التالية خلال اليومين القادمين:

الأربعاء 25-5-2022: الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

الخميس 26-5-2022: العلوم لمدة ساعتين.

وتبدأ جميع الامتحانات عند الساعة التاسعة صباحا.