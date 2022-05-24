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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /699679/القائد-العام-للقوات-المسلحة-يشهد-المرحلة-الرئيسية-لمشروع-مراكز-القيادة-التعبوي-خالد---20

شهد الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (خالد - 20)، والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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بذل كل غالٍ ونفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه

وأكد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، في كلمته على استعداد مقاتلوا المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، وبذل كل غالٍ ونفيس للدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه، مقدماً الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل للمنطقة الجنوبية العسكرية.

بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرضاً مختصراً للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ فى الموقف أثناء المشروع ، وناقش الفريق أول محمد زكي، عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة.

القائد العام للقوات المسلحة يلتقي رجال المنطقة الجنوبية العسكرية

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالى عالى وتدريب مرموق أدى إلى الإحترافية فى تنفيذ المشروع ، كما طالب مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية باليقظة والإستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكافة الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات .

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة .